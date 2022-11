Ha provato a forzare una cassetta delle offerte e poi ha aggredito il custode che lo aveva scoperto. E’ accaduto a Napoli, nella basilica dell’Annunziata Maggiore in via Annunziata, dove sono intervenuti gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato. I poliziotti hanno notato un uomo che brandiva delle forbici e che, alla loro vista, ha tentato di nascondersi ma gli agenti lo hanno disarmato e bloccato trovandolo in possesso anche di un cacciavite. F.N., 27enne di San Giuseppe Vesuviano, sottoposto all’obbligo della presentazione alla pg per reati contro il patrimonio, è finito arrestato per rapina impropria.

I carabinieri a Pozzuoli, nel Napoletano, hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli nei confronti di Antonio De Monte, ritenuto responsabile di quattro rapine e di averne tentate altre due ai danni di alcuni distributori di carburanti dell’area puteolana nel solo mese di febbraio scorso. De Monte arrivava alle pompe di benzina a bordo di uno scooter, con volto coperto e pistola, minacciava i presenti con l’arma e portava via l’incasso giornaliero, per un totale di poco piu’ di 2mila euro. A marzo era stato destinatario di un altro provvedimento restrittivo per analoghi reati, ed e’ gia’ recluso nel carcere di Napoli-Poggioreale.