Monopoli sconvolta da un terribile dramma. Una ragazzina di 13 anni si è suicidata nel bagno di casa sua. A trovarla la mamma, che ha subito lanciato l’allarma. L’ipotesi è che possa essere stata vittima di bullismo. Terribile dramma a Monopoli, in Puglia. Una ragazzina di soli 13 anni si è suicidata nel bagno di casa sua. A fare la tragica scoperta è stata la mamma dell’adolescente, che ha subito lanciato l’allarme. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono stati avvisati anche i carabinieri della stazione locale. Una delle ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori, per capire i motivi alla base del gesto estremo, riguarda il bullismo. Stanno indagando sulle chat Whatsapp sul telefono della ragazzina e sugli account sui social, per verificare se ci possa essere qualche elemento che possa spiegare una morte così misteriosa.

Per il momento non è chiaro se la 13enne abbia lasciato o meno un bigliettino. Ai carabinieri spetta anche il compito di raccogliere le testimonianze di amici e compagni di scuola. La vicenda è in mano alla Procura, che potrebbe aprire un fascicolo per istigazione al suicidio, per svolgere gli accertamenti su telefonini e pc. Il magistrato dovrà decidere se effettuare l’autopsia sul corpo della ragazza, anche se le cause della morte sono chiare.