I pendolari della circumvesuviana, in attesa dell’incontro dei sindaci della penisola sorrentina di venerdì prossimo con il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, stanno lanciando un appello a tutti i cittadini della penisola per sottoscrivere una petizione. L’appuntamento, rivolto a tutti i residenti, è per giovedì, dalle ore 18 alle 20, nel piazzale della stazione della circumvesuviana di Sorrento, accanto all’infopoint per apporre la propria firma. La richiesta è per una soluzione urgente dei problemi della circumvesuviana. La petizione sarà quindi consegnata al responsabile della regione Campania e all’Eav.

Il motivo, che rivelano i promotori, riguarda le troppe soppressioni, i ritardi, gli incidenti, e quindi le cancellazioni dei treni. La richiesta è quella di ottenere treni regolari, rispetto degli orari, più pulizia e sicurezza e controlli dei biglietti a bordo.

Il testo recita così: «Noi cittadini della penisola sorrentina, collegata agli altri comuni dell’area vesuviana e a Napoli unicamente dal dissestato servizio Eav, stufi dei disagi provocati dal cattivo funzionamento della linea ferroviaria, raccoglieremo le nostre adesioni alla petizione, sottoscrivendo quanto avanti richiesto dai cittadini dei comuni della penisola sorrentina, stanchi dei disagi causati dal cattivo funzionamento del trasporto pubblico, sia su ferro che su gomma, causati dall’ente preposto Eav. Chiedono ai sindaci dei comuni interessati e al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, un intervento urgente sulla gestione e sulle problematiche annose della linea ferroviaria della circumvesuviana».