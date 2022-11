Quintali di rifiuti speciali in strada: Terzigno ripulisce

Lotta senza tregua quella dell’amministrazione comunale di Terzigno guidata da Francesco Ranieri, in campo contro gli sversamenti abusivi che attanagliano il territorio cittadino, specie quello periferico divenuto negli anni terra di incivili cittadini che sversano ogni tipo di rifiuto, in barba ad ogni divieto. Al fine di porre un freno a questo increscioso fenomeno e, volendo restituire specie alla periferia nuovamente una vivibilità, il sindaco Ranieri ha avviato una raccolta straordinaria dei rifiuti sversati, di tutte le tipologie pericolosi e non, al fine di estirpare la piaga degli sversamenti che attanaglia Terzigno. Nella giornata odierna gli operatori incaricati sono impegnati tutta la giornata su Via Vecchia Aquini, provvedendo alla rimozione di alcuni quintali di rifiuti li presenti, che ostacolavano pericolosamente specie di notte il transito degli autoveicoli sull’arteria stradale.

Le operazioni sono seguite di persona dal numero dell’amministrazione comunale al fine di verificare l’effettiva rimozione di ogni singolo rifiuto. “Stiamo riqualificando un po’, tantissime aree di periferia infestate dai rifiuti. Lo avevamo promesso e già da qualche settimana, la società aggiudicataria della gara indetta da Sogesid, sta procedendo a ripulire il territorio. Continua purtroppo ad imperversare questa problematica, che stiamo cercando in tutti i modi di sconfiggere, sicuramente non ci arrenderemo. Il quantitativo di rifiuti che stiamo ritrovando è davvero assurdo e ci fa capire come, quanto ci sia ancora da lavorare per far comprendere l’importanza dell’ambiente ma soprattutto di quanto sia importante tutelare la nostra terra”, dichiara il sindaco Ranieri.

Oltre alla rimozione dei rifiuti l’amministrazione sta studiando soluzioni da mettere in campo per contrastare il ripetersi di tali fenomeni che deturpano e danneggiano talvolta l’ambiente, prevedendo sia azioni di repressione, che di prevenzione e informazione sul corretto smaltimento dei rifiuti, specialmente quelli ingombranti.