E’ successo a Posillipo, in un quartiere residenziale della città di Napoli. Due persone a bordo, sono state denunciate, dopo che hanno commesso una serie di effrazioni del Codice Stradale.

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Posillipo hanno notato una moto con due persone a bordo che transitava a forte velocità contromano. Il cui conducente, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

L’uomo, a causa delle ridotte dimensioni della carreggiata, è andato ad impattare dapprima contro la volante per poi perdere il controllo del mezzo urtando contro uno scooter parcheggiato in strada.

I poliziotti, con non poche difficoltà. Hanno bloccato i due trovando il conducente in possesso di una mazzetta da muratore della lunghezza di circa 30 cm. Due napoletani di 29 e 18 anni, con precedenti di polizia. Sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.

Il 18enne è stato, altresì, denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Gli sono state contestate cinque violazioni del Codice della Strada. Per non aver ottemperato all’alt, circolazione contromano, guida con patente di categoria diversa, mancata esibizione dei documenti di circolazione e mancata copertura assicurativa.