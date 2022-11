Oltre 60mila persone in pellegrinaggio ieri al Santuario di Pompei per la Supplica alla Madonna del Rosario e la venerazione del Quadro del 13 novembre. Ma anche quest’anno, purtroppo, a causa del Covid19, non è stato possibile il bacio alla sacra effigie della Vergine Maria. I fedeli hanno potuto però pregare davanti all’immagine della Madonna del Rosario. La giornata è iniziata alle 6,00 in Basilica, con la preghiera del “Buongiorno a Maria”, la discesa del Quadro e l’inizio della venerazione dell’Immagine della Madonna. Il Santuario è rimasto aperto fino a che l’ultimo fedele non ha avuto la possibilità di sostare in preghiera dinanzi al Quadro.

Le Sante Messe hanno scandito tutta la giornata, dalle ore 6,00, fino alle 21,00. Non sono state celebrate in Basilica o nella Cappella Bartolo Longo, ma nella Sala Luisa Trapani (raggiungibile attraversando il Piazzale San Giovanni XXIII). A mezzogiorno la benedizione da parte del vescovo pompeiano.