“Come registrato dalle telecamere di sorveglianza, alle prime luci dell’alba, il ladro percorre spedito uno marciapiede di Pomigliano D’arco verso una vettura in sosta dalla quale porterà via i quattro copricerchi delle ruote. Dall’aspetto non è giovanissimo, si guarda intorno mentre mette a segno il colpo e fugge con la refurtiva. Il video recapitatomi da un residente è immediatamente trasmesso alle forze dell’ordine affinché il ladro possa essere identificato e possa rispondere immediatamente del reato commesso. Significa anche dare una risposta a quei cittadini che credendo nella giustizia denunciano e forniscono elementi per risalire ai farabutti”, così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.

Di recente furti simili sono purtroppo diventati la regola. Non solo cerchioni o addirittura le quattro ruote. Ma anche le marmitte catalitiche che contengono il palladio. Insomma, automobili razziate.