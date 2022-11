Investito a metà strada tra Pomigliano e Acerra. La tragedia si è consumata ieri sera lungo la provinciale che da Pomigliano conduce ad Acerra. La vittima è il 69enne Vincenzo Crimaldi, contadino in pensione che era uscito per fare una passeggiata in bici. Lungo la strada è finito travolto da una lancia Musa, con alla guida un uomo di 47 anni di Pomigliano che era in compagnia della moglie.

La dinamica

Non è chiara l’esatta dinamica dei fatti ma sta di fatto che l’impatto si sarebbe verificato intorno alle 20 e l’anziano in bicicletta non avrebbe avuto scampo, perdendo la vita sul colpo. Intervenuti sul posto, gli uomini del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, mentre vigili urbani e carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei due a bordo della Musa.

Spetterà ora alle forze dell’ordine al lavoro sul caso ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed eventualmente comprendere di chi possa essere stata la colpa, attribuendo a chi di dovere le proprie responsabilità.