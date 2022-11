Poggiomarino piange Salvatore, il giovane studente è la vittima dell’incidente di stanotte

Ha perso il controllo della sua Fiat Panda bianca che stava guidando in Via Poggiomarino a Striano. L’impatto contro il cancello di un’azienda agricola è risultato fatale. Salvatore Catapano, 20enne studente di Ingegneria di Poggiomarino, si è spento durante il trasporto in ospedale. Con lui in automobile anche la fidanzatina Nicoletta, attualmente ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Sarno. I medici l’hanno sottoposta a intervento e sperano di poterla salvare. Da chiarire la dinamica del sinistro. Lavorano i carabinieri di Torre Annunziata, non sembrerebbero essere coinvolti altri veicoli. I funerali si terranno domani alle 14,30 nella parrocchia di Sant’Antonio da Padova.

Anche il sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga, ha espresso il suo dolore, chiedendo anche vicinanza per la fidanzata ferita: “Oggi Poggiomarino piange per la perdita di un nostro giovane concittadino vittima di un incidente stradale gravissimo in cui è coinvolta anche una giovane ragazza che sta lottando per la vita. Una vita spezzata prematuramente. Alla famiglia del giovane le più sentite condoglianze mie, dell’Ammministrazione e di tutta la nostra comunità. Per la ragazza le nostre preghiere perché riesca ad uscirne incolume quanto prima”.