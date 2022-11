Appena nella notte tra sabato e domenica il tragico incidente, oggi alle 14.30 l’addio a Salvatore Catapano. Funerali, naturalmente, commoventi strazianti quelli dello studente di Poggiomarino rimasto senza vita dopo il sinistro con la sua Fiat Panda in Via Poggiomarino a Striano. Centinaia i giovani, gli amici di una vita breve. Tanti anche gli adulti accanto al papà, alla mamma ed ai fratellini. Un volo di palloncini bianchi, un Rosario di palloncini bianchi e azzurri e gli applausi, hanno accompagnato il feretro candido all’uscita dalla parrocchia di Sant’Antonio da Padova. Il corteo da casa in Viale Manzoni era già stato scandito dal dolore e dal nome “Salvatore” sussurrato più volte. Un’altra morte assurda per un incidente che ha interessato un ragazzo senza alcun grillo per la testa.

Intanto resta grave la fidanzata Nicoletta ancora ricoverata all’ospedale di Sarno, dove Salvatore ha perso la vita subito dopo essere arrivato. Dalla Misericordia di Poggiomarino arriva un invito alla preghiera: “Vi chiediamo di pregare per una nostra consorella della Misericordia di Poggiomarino. Preghiamo quando possiamo e in qualsiasi momento della giornata affinché questa nostra sorella possa affrontare una prova di grande sofferenza . Preghiamo per i suoi cari e i suoi amici. Preghiamo per il suo fidanzato che purtroppo è tornato prematuramente alla Casa del Padre. La preghiera alla Nostra Madre Celeste è potente, testimonia il nostro amore per Gesù e ci unisce anche nel dolore come veri fratelli e sorelle. Grazie sin d’ora e che il Signore vi protegga sempre”.