Stazione allagata a causa della pioggia: stop al servizio viaggiatori. Nuovi disagi per gli utenti della Circumvesuviana, che oggi insieme ai soliti ritardi e alle annunciate soppressioni, si trovano a fare i conti anche con le conseguenze del maltempo. In particolare, a pagare dazio sono coloro i quali si servono delle linee vesuviane gestite dall’Ente Autonomo Volturno alla fermata di San Giorgio Cavalli di Bronzo. Come fa sapere Eav, infatti, ”causa allagamento impianto, i treni da e per Napoli non effettuano servizio viaggiatori alla stazione di S.Giorgio-Cavalli di Bronzo”.

La stazione “Garibaldi” della linea 1 della metropolitana è stata chiusa perché, a seguito della ‘bomba’ d’acqua caduta in mattinata su Napoli, è allagata. L’accesso è impraticabile ed ora si attende che il maltempo dia una tregua per procedere a ripulire i canali di scolo sul tetto. Infiltrazioni d’acqua si registrano anche alla stazione ‘Museo’ anche se non è stato necessario interdire l’accesso. Disagi si registrano in varie zone della città. Oggi è in vigore l’allerta meteo, con criticità gialla, della protezione civile regionale su buona parte della Campania.