Ha aperto il nuovo punto vendita a pianura il noto pescatore e chef Peppe Di Napoli. E’ la pescheria più grande d’Italia. Dichiara “Ho realizzato tutto da solo insieme ai miei dipendenti”.

Il locale è stato inaugurato domenica scorsa in via Domenico Pallucci a Pianura, oggi ha finalmente aperto le porte al pubblico, lo chef e pescatore dichiara: Ho realizzato il mio sogno. Sin da quando avevo cinque anni desideravo di fare le cose che sto facendo adesso», con queste parole Peppe Di Napoli. Commenta cosi la sua nuova apertura: la «pescheria più grande d’Italia».

Inoltre in un messaggio esorta le nuove generazione ad affacciarsi ed interfacciarsi nel mondo del lavoro. Sostenendo che bisogna credere in sé stessi e nei propri desideri.

In un intervista rilasciata al Mattino afferma che: “Il percorso della mia vita l’ho costruito come si fa con il gioco del puzzle: ho aggiunto un pezzo alla volta. Ma il disegno completo del puzzle già lo avevo in mente da tempo e, posso assicurarvi, che nessuno mi ha consigliato su come fare a perseguire questo sogno. Ho realizzato tutto da solo insieme ai miei dipendenti”.

La ricetta che lo ha portato al successo è stata senza dubbio la sua simpatia e la voglia irrefrenabile di trasmettere la sua passione ad ognuno di noi. Il mondo social invece lo ha fatto conoscere in Campania e non solo. Prossimamente lo vedremo sul canale 33 del digitale terrestre dove condurrà il programma Do You Like Pesce?.

Peppe Di Napoli rappresenta la quarta generazione, ad iniziare questo percorso lavorativo è stato infatti il suo bisnonno, poi come ogni tradizione viene tramandata da padre in figlio. Proprio all’ingresso della nuova pescheria c’è scritta una frase “tutto questo grazie al tuo insegnamento”. Facendo riferimento al padre che gli ha trasmesso questa passione.