Pensioni, oltre alla tredicesima arriva anche un bonus da 155 euro

Pensioni: oltre alla tredicesima arriva anche il bonus da 155 da spendere subito, che gioia. A dicembre le pensioni sono decisamente più ricche e i pensionati ne hanno veramente bisogno. Infatti oltre a tanti aiuti arriva anche il bonus da €155 pensato proprio per i pensionati. Prima di vedere le ricche novità dell’INPS vediamo anche le motivazioni che hanno spinto governo ed INPS a rendere le pensioni di dicembre particolarmente ricche.

Purtroppo con l’inflazione al 12%, sono tante le famiglie che non ce la fanno ad andare avanti ma sono anche tanti i pensionati che stanno avendo forti difficoltà. Sia pagare le bollette che pagare la rata del mutuo diventano difficili in questo periodo ma sta diventando anche molto difficile pagare la banale spesa al supermercato.

Bonus ai pensionati: vale 155 euro

Proprio per questo per le famiglie arrivano aiuti decisamente più forti ma sono soprattutto i pensionati a beneficiare di un cedolino di dicembre decisamente più ricco e più corposo. Innanzitutto sul cedolino di dicembre ci sarà la tredicesima e questa è ormai un’abitudine per i pensionati italiani. Proprio con la tredicesima i pensionati italiani potranno avere un po’ di libertà di manovra in questo anno così duro per tutti. Ma poi arriva anche il bonus INPS da 154,94.

Questo bonus INPS è un bonus molto prezioso e molto etico perché va ad essere erogato proprio ad alcuni pensionati. Infatti oltre alla normale tredicesima arriva anche il bonus INPS da 154,94 euro proprio ad alcuni pensionati che sono iscritti alla gestione ex enpals e ai titolari di pensioni delle gestioni private. Ma non bastano questi requisiti per avere il bonus INPS da 154,94€.

Il reddito per averlo

Infatti il reddito deve essere entro i 6.971,49€. Quindi per chi rientra in questi particolari requisiti c’è un bonus in più che può rendere un po’ più ricco il cedolino di dicembre. Si tratta sicuramente di aiuti molto importanti ma continua in Italia la polemica per il mancato aumento delle tante pensioni minime pur promesso in campagna elettorale.

Infatti le pensioni minime italiane erogano davvero cifre da fame e quindi non stupisce che tanti abbiano sperato davvero in un aumento di quelle minime. Magari l’aumento di tutte a mille euro era poco realistico ma d’altra parte rendere queste pensioni meno disumane poteva sembrare un qualcosa che fosse comunque coerente alla visione sociale di Giorgia Meloni. La speranza è che il tema delle pensioni minime non finisca nel dimenticatoio ma che comunque trovi spazio in una riflessione più ampia.

fonte ilovetrading.it