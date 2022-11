Il mese di dicembre sarà più ricco l’assegno per alcuni pensionati appartenenti aduna ristretta categoria. I pagamenti delle pensioni di novembre sono, ormai, archiviati è il pensiero è già orientato al prossimo assegno del mese di dicembre. In questo periodo i pensionati stanno ricevendo degli incrementi degli assegni. Infatti, già a partire da ottobre c’è un piccolo aumento del 2% per tutte le pensioni dovuto all’anticipo della rivalutazione delle pensioni rispetto all’inflazione del 2022.

La rivalutazione, infatti, è prevista per il mese di gennaio di ogni anno e in questo mese si andrà a completare l’incremento. Inoltre, a partire dal mese di novembre i pensionati che non superano 20.000 euro lordi di assegno stanno ricevendo anche il bonus una tantum da 150 euro.

Quattordicesima, chi la riceve a dicembre

Oltre a questi aumenti, alcune categorie di pensionati riceveranno la quattordicesima mensilità. Si tratta di pensionati che rientrano in determinati requisiti minimi di reddito e anagrafici per i quali è prevista la quattordicesima mensilità. Solitamente questa si ottiene a luglio.

Tuttavia, l’Inps concede il pagamento a dicembre se il requisito anagrafico di 64 anni non viene raggiunto a luglio, come previsto dalla norma ordinaria, bensì entro il mese di dicembre dello stesso anno. In tal caso, la quattordicesima mensilità si riceverà a dicembre.

Per quanto riguarda il requisito reddituale per ottenere la quattordicesima riguarda i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato con 25 anni di contributi e un reddito lordo non superiore a 10224,82 euro. Saranno esclusi dal pagamento della quattordicesima, infatti, i pensionati che superano di 1,5 volte la pensione minima per quanto riguarda il fondo lavoratori dipendenti fino al 2016;

Per quanto riguarda gli importi erogato sotto forma di quattordicesima mensilità si andrà da un minimo di 437 euro a un massimo di 655 euro per gli assegni fino a 1,5 volte il trattamento minimo; Poi si passa ad un minimo di 336 euro ai 504 euro massimi per gli assegni da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo.

fonte consumatore.com