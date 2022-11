Pensioni. Finalmente ecco arrivare le tanto sospirate buone nuove per i pensionati. Un po’ di soldi in più in vista delle vacanze natalizie. Avranno finalmente motivo di tirare un sospiro di sollievo. I pensionati potranno passare le festività natalizie con meno angoscia nel cuore ed un pizzico di speranza in più. I tempi sono quelli che sono e quel che arriva in più è sempre ben accetto.

Due anni di pandemia di Covid – 19 e poi la guerra scoppiata tra Russia ed Ucraina hanno “regalato” soltanto tragedie ed impoverimento. Adesso, però, per i pensionati può arrivare davvero un bel “regalo”. Atteso e desiderato.

Le pensioni e la sorpresa che non ti aspetti

La guerra e l’inflazione che ne è, in parte, derivata ci hanno portato una gravissima crisi energetica e l’aumento dei prezzi di numerosi beni, anche quelli di prima necessità. Per far fronte al caro bollette di acqua, luce e gas sono cambiate quasi completamente le abitudini quotidiane di milioni di italiani. In maniera particolare delle persone anziane e pensionate. Ma per loro sembra giungere, finalmente, una buona notizia.

Alcuni pensionati riceveranno infatti una bella notizia, ed una ancor più gradita sorpresa, composta da numeri importanti: 154, 94 euro. A tanto ammonterà il bonus INPS che verrà loro erogato nel mese di dicembre. Abbiamo detto alcuni, poiché non tutti i pensionati potranno godere di tale bonus, ma soltanto coloro che rispetteranno determinati requisiti. Ed allora andiamo a vedere quali sono i requisiti richiesti per accedere a questo bonus.

Vedranno riconosciuto il diritto di beneficiare del bonus INPS da 154, 94 euro coloro i quali sono iscritti alla gestione ex Enpals e i pensionati delle gestioni private. Pertanto rimarranno esclusi al bonus, tra gli altri, coloro che hanno una pensione d’invalidità civile, i titolari di assegni e pensioni sociali, di pensioni supplementari, di indennizzi dei commercianti. Altro requisito fondamentale per accedere al bonus è il reddito.

Reddito entro il quale si può ricevere il bonus INPS

Per poter ricevere il bonus INPS da 154, 94 euro occorre un reddito complessivo non superiore a 6.816,55 euro. Nel caso in cui il proprio reddito sia compreso tra 6.816,55 euro e 6.971, 49 euro, l’importo del bonus che si andrà ad aggiungere alla tredicesima si ricaverà dalla differenza tra 6.971, 49 euro ed il reddito personale.

Inoltre, nella valutazione complessiva per l’assegnazione del bonus INPS, occorrerà valutare anche la composizione del nucleo familiare. Nel caso di un solo pensionato, il reddito imponibile IRPEF non dovrà superare la soglia di 10.224, 83 euro. E’ vero, tanti paletti per un piccolo bonus. Ma mai, come adesso, tanto atteso e desiderato.

fonte ilovetrading.it