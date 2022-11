Le pensioni nel mese di dicembre saranno decisamente più sostanziose: per i pensionati ci sarà un importo doppio e un supplemento bonus. L’inverno si avvicina e così anche il mese di dicembre che porta in dote le festività natalizie e quelle di fine anno. Per gli italiani si tratta di un mese speciale perché possono passare dei giorni di festa insieme alla famiglia, celebrare la festività religiosa più importante dell’anno, ma anche la festa laica per il passaggio simbolico da un anno all’altro. Tra le abitudini ormai radicate di questo periodo dell’anno c’è quella legata all’acquisto di doni per partenti e amici, una tradizione che è portata avanti con gioia ma che può anche causare qualche piccolo problema economico.

Ci troviamo infatti in un periodo socio-economico particolare, in cui si teme l’arrivo di bollette di luce e gas devastanti per le possibilità economiche delle famiglie italiane e in particolar modo per quelle dei pensionati, la maggior parte dei quali riceve la minima e già arriva a fatica a fine mese. Già da qualche anno, però, dicembre è un mese più ricco per tutti i pensionati, visto che l’Inps aggiunge alla consueta mensilità anche la tredicesima che per i pensionati corrisponde al medesimo importo ricevuto mensilmente.

Pensioni, a dicembre mensilità raddoppiata e bonus da parte dell’Inps

Per quanto riguarda la mensilità di dicembre, tutti i pensionati che hanno deciso di farsi canalizzare la pensione riceveranno l’importo già a partire da giorno giovedì 1 dicembre. Per chi invece preferisce andarla a ritirare alle poste, il giorno dipende dalla lettera con cui inizia il cognome. Come ormai accade da due anni a questa parte, infatti, i giorni di ritiro della pensione sono suddivisi in ordine alfabetico, dunque alcuni la riceveranno tra giorno 1 e 3 dicembre, altri dovranno attendere sino a mercoledì 7 dicembre, ecco la lista completa:

giovedì 1° dicembre: pensionati con cognomi da A a B;

venerdì 2 dicembre: pensionati con cognomi da C a D;

sabato mattina 3 dicembre: pensionati con cognomi da E a K;

lunedì mattina 5 dicembre: pensionati con cognomi da L a O;

martedì 6 dicembre: pensionati con cognomi da P a R;

mercoledì 7 dicembre: pensionati con cognomi da S a Z.

Come sapranno bene i pensionati, la tredicesima corrisponde alla somma percepita mensilmente e verrà corrisposta a tutti i pensionati, senza distinzioni reddituali. Il raddoppio della pensione dunque non è altro che la somma della dodicesima e della tredicesima mensilità. Per quanto riguarda il bonus Inps da 154,95 euro previsto dal decreto aiuti bis, a riceverlo saranno solo quei pensionati che rispettano i requisti reddituali, ovvero coloro i quali non percepiscono più di 20mila euro annui di pensione.

