In arrivo una pensione più alta a dicembre, grazie anche alla tredicesima. Ci sarà infatti la tredicesima, ma non solo. C’è anche chi prenderà il bonus natalizio. Spetta anche l’anticipo della perequazione che si prenderà anche a dicembre. Poi a gennaio ci sarà la perequazione totale. E’ previsto un aumento anche per le tredicesime degli assegni di invalidità, come riporta investireoggi.it.

L’ASSEGNO DI INVALIDITÀ

A dicembre la cifra della perequazione sarà la stessa di ottobre, con la sola anticipazione del 2% rispetto a gennaio 2023. A gennaio invece gli assegni saranno ricalcolati alla luce del tasso di inflazione previsionale. La pensione di dicembre avrà lo stesso aumento ottenuto nel mese di ottobre e a novembre. A dicembre un titolare di assegno sociale prenderà 477,47 euro invece di 468,28 euro, Un invalido al 100% riceverà invece 297,52 euro invece di 291,69.

L’AUMENTO DELLA TREDICESIMA

L’aumento riguarda anche la tredicesima. Chi prende la pensione di invalidità da almeno un anno, percepirà il doppio, come di consueto. Significa che prenderà 595,04 euro. Ad esempio, chi ha preso la pensione di invalidità a maggio 2022 invece, riceverà 8 mesi su 12 della pensione percepita come tredicesima. Si tratta di 198,35 euro in aggiunta alla pensione normale.

fonte centrometeoitaliano.it