Pensionati, c’è chi a dicembre non avrà la tredicesima: l’elenco

Dall’inizio del mese in corso fino all’inizio del prossimo anno, sta susseguendo una carrellata di novità a carattere previdenziale, la quale sta dando parecchie soddisfazione – in primis – ai pensionati. Se infatti l’inflazione, concausa della crisi economica che ha investito i prezzi sul consumo dei beni e il potere di acquisto dei cittadini non accenna a diminuire, si è registrato altresì un fisiologico adeguamento dei principali strumenti di sussistenza (come appunto le pensioni).

Ciò è avvenuto grazie alla revisione obbligatoria per legge degli importi pensionistici, rivalutati in base all’osservazione degli indici sui prezzi al consumo dell’ISTAT. In realtà, l’obbligo sarebbe spettato per l’inizio del 2023 ma esso è stato anticipato per ammortizzare la pressione che una percentuale ricavata da un’inflazione a due cifre avrebbe avuto sulle casse dell’INPS.

Niente tredicesima se i pensionati percepiscono queste indennità

Dunque, già dalla consegna dei ratei di competenza del mese di novembre, i pensionati hanno potuto osservare una rivalutazione delle somme con un incremento del 2 per cento. In effetti, a ben vedere le previsioni, l’inflazione continuerà imperterrita a crescere, tanto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha posto la firma su un decreto che fissa al 7 per cento l’indice incrementativo ulteriore a partire dagli importi erogati al prossimo gennaio.

Nel frattempo, l’indice del 2 per cento non arricchisce le ordinarie rate del trattamento INPS. Esso si estende anche alla cosiddetta tredicesima, percepita nelle maggioranza dei profili pensionistici. Alla rata aggiuntiva spunterà anche un bonus aggiuntivo su specifici redditi, ad esclusione delle pensioni di invalidità, percettori di pensioni e assegni sociali e di altri indennità. Ma c’è da ricordare che anche la tredicesima ha la sua lista di esclusi previdenziali.

Nel mese prossimo di dicembre, coloro che si sono congedati prima del tempo dalle mansioni lavorative e che dunque percepiscono pensioni anticipate, non usufruiranno della tredicesima; dovranno attendere il superamento dei 67 anni di età, mediante il quale cessa l’erogazione dell’APE sociale e si attiva la pensione di vecchiaia. Fuori dai beneficiari anche i percettori di indennità di frequenza e di accompagnamento, diversamente da quanto avviene invece per i trattamenti assistenziali.

