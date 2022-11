Un giovane paziente è fuggito dal pronto soccorso dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Dopo aver fatto invano l’autostop ha deciso di rubare un furgone. Gli agenti del locale Commissariato di Polizia, non appena ricevuta la segnalazione, si sono messi sulle sue tracce. Appena intercettato ne è nato un inseguimento. Il giovane ha provato a scappare con il mezzo nelle campagne, ma è rimasto impantanato. Ha quindi proseguito la fuga a piedi per poi rubare un’altra vettura. Ma dopo poco è stato catturato e condotto in Commissariato.

Da capire i motivi alla base della sua azione. Indagini in corso per chiarire ogni aspetto della vicenda. Probabilmente alla base nulla più che una forte fragilità mentale del paziente in quel momento.