Paura nei Paesi Vesuviani: auto in fiamme davanti al lounge bar della movida

Incendiata un’autovettura in via Gino Alfani, l’autovettura è finita avvolta dalle fiamme sulle cui cause – che sono ancora da stabilire – sono in corso accertamenti. L’incendio si è verificato a pochi metri dai bar della movida di Torre Annunziata. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri, coordinati dal luogotenente Giovanni Russo, che hanno effettuato alcuni rilievi per stabilire le cause dell’incendio e tentare di risalire a eventuali responsabili. Dai primi rilievi effettuati, infatti, non sono emersi segni o indizi che facciano

pensare a un raid incendiario volontario.

Probabile, pertanto, che si tratti di un corto circuito anche se i militari dell’Arma non escludono al momento alcuna pista, nemmeno quella dolosa. Qualche dettaglio ulteriore sulle cause del rogo potrebbe emergere dalla visione delle immagini delle videocamere di sorveglianza private e cittadine che dai tanti bar della movida dovrebbero ricavarsi senza problemi.