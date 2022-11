Mercoledì 16 novembre a Palma Campania è stata inaugurata la sede del CPIA (centro provinciale istruzione adulti ) nei locali dell’ex scuola elementare di Via Fiume. Il CPIA costituisce una tipologia di Istituzione scolastica autonoma dotata di uno specifico assetto organizzativo e didattico ed è articolato in una Rete Territoriale di Servizio, dispone di un proprio organico, di organi collegiali al pari delle altre istituzioni scolastiche, seppure adattati alla particolare utenza; è organizzato in modo da stabilire uno stretto contatto con le autonomie locali, con il mondo del lavoro e delle professioni.

In relazione alla specificità dell’utenza, i percorsi di istruzione degli adulti sono organizzati in:

percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana

percorsi di primo livello e di secondo livello

Un grande obiettivo raggiunto su un territorio che conta la presenza di molti immigrati e che da loro la possibilità di poter accedere al mondo dell’ istruzione, poter imparare la lingua, e di rimando avere titoli di studio riconosciuti in Italia utili non solo culturalmente ma anche per inserirsi nel mondo del lavoro .

Il CPIA di Palma Campania rappresenta un opportunità che si focalizza su tre punti cardine:

-Territorio che si arricchisce di un ulteriore istituto scolastico

-Valorizzazione di un bene da anni abbandonato, che ritorna ad essere scuola

-Inclusione, fornendo gli strumenti adatti ai cittadini stranieri che hanno così la possibilità di integrarsi, di sentirsi parte di un territorio, di poter dialogare all’ interno del contesto in cui si trovano e di accedere, attraverso un percorso di studi gratuito, alle certificazioni.

Infatti il CPIA, è da ricordare, che è una Scuola Statale e come tale gratuita sia la frequenza che le certificazioni rilasciate successivamente al superamento delle prove.

All’ inaugurazione hanno presenziato, oltre all’ organico scolastico, la Dirigente Dott.ssa Giuseppina Ambrosio, la Dsga Dott.ssa Anna Montanino, il Sindaco di Palma Campania Aniello Donnarumma e il Presidente del Consiglio Mariagiovanna Peluso .

Gli stessi hanno espresso la loro soddisfazione per questo momento augurale, un taglio del nastro che segna oltre l’ avvio dei corsi anche il mezzo con cui creare opportunità ai tanti che vogliono imparare, vogliono integrarsi e vogliono affacciarsi al mondo del lavoro .

Le iscrizioni ai corsi sono aperte attraverso la compilazione di un’apposita modulistica disponibile online o in sede del CPIA in Via Fiume.