Sono intervenuti ai nostri microfoni gli organizzatori dell’evento Marco Saviano e Nicola Nunziata. Ha sottolineato l’importanza di questo evento e di come il settore enogastronomico è in continuo sviluppo.

La seconda edizione dell’Oktoberfest a Palma Campania si farà? SI questa è stata la sua risposta.

L’evento si è tenuto al Parco Delle Nuvole con un’ area espositiva di circa 5.000mq, con un parcheggio dedicato alle persone che volevano partecipare all’Oktoberfest tenutosi negli scorsi giorni a Palma Campania.

L’iniziativa è partita dall’Associazione Culturale Buona Palma Campania che in collaborazione con il sindaco Aniello Donnarumma e la giunta comunale, sono riusciti a realizzare un festival dai numeri impressionanti. Ricordiamo anche altre 3 associazioni che hanno preso parte all’evento: Gli amici del Pizzone, Giovani di Vico e Associazione Palma Sociale.

Una menzione in particolare va fatta alla birra (Mastri Birrai Umbri), una bevanda ricca di benefici e di proprietà, utile al nostro fabbisogno quotidiano. In loco alcune tra le più importanti scuole del territorio hanno spiegato il processo della birra mediante un mero percorso di carattere culturale e agrario.

Nella spiegazione tecnica si sono intervallate diverse scuole, come: L’istituto alberghiero di Striano, il Liceo Rosmini agroalimentare, il Picasso di Nola e l’istituto agrario Caravaggio.

“Un festival realizzato principalmente nella tutela e nel rispetto del proprio territorio”, infatti gli operatori del settore, durante tutto l’evento hanno voluto garantire l’ordine e la pulizia, al fine di rendere vivibile questa iniziativa.

Gli ideatori ringraziano, Davide che ha messo a disposizione un’imponente ruota panoramica e la giostra Magic Carusell. L’accademia Triade con sede a Napoli e a Nola, per aver svolto un compito piuttosto complesso come quello di truccare i bimbi e non solo. L’evento è terminato con una festa a tema Halloween.

Ci viene confermata la seconda edizione dell’Oktoberfest che si terrà sempre a Palma Campania. Dichiara che: “il prossimo evento sarà più a tema bavarese, quindi l’impegno sarebbe quello di portare più piatti della cucina di quel territorio”.