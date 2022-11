Palma Campania continua in queste ore ad essere interessata da fenomeni piovosi di abbondante entità: parliamo questa volta di una portata di 670.000 euro per la costruzione di un secondo Asilo Nido Comunale, a costo zero, grazie ai fondi del PNRR. Quasi ultimato il primo micronido a via Querce, si parla già del secondo che potrà accogliere I piccoli palmesi.

Ad annunciarlo via social il Primo Cittadino Nello Donnarumma che cosi scrive :

“UN SECONDO ASILO NIDO PER PALMA

Non ci fermiamo. Grazie al lavoro del nostro Vicesindaco Elvira Franzese abbiamo ottenuto un finanziamento per un secondo asilo nido comunale che sorgerà in via Macello al posto dell’attuale deposito (dove abbiamo allargato la strada).

Un intervento che ci consentirà di riqualificare l’area con una piccola area parcheggi e una piccola piazzetta davanti al nascente asilo.

Oltre le chiacchiere e le cattiverie ci sono i fatti. Ci siamo noi.

Per Palma. Sempre.”

Un’opportunità, grazie al lavoro della macchina amministrativa nell’ intercettare e aggiudicarsi i finanziamenti, che garantisce:

– servizi che agevolano, e non poco ,le famiglie

-riqualificazione di aeree del territorio

– sviluppo a costo zero per le casse comunali .

