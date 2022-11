Otto furti in altrettante abitazioni di Calitri, Lioni, Sant’Angelo dei Lombardi e Conza della Campania. Arrestati i ladri. I carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale di Avellino nei confronti di tre albanesi, residenti in provincia di Bari. Dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino e condotte dai carabinieri Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi e della stazione di Calitri, è delineato un quadro probatorio tale da consentire l’emissione del provvedimento.

Mediante l’escussione di persone informate sui fatti, l’acquisizione di tabulati telefonici, con un’accurata analisi dei sistemi di videosorveglianza e di controllo delle targhe presenti in zona, nonché con il tracciamento dell’autovettura utilizzata dai destinatari del provvedimento, è stato possibile acquisire ulteriori elementi a carico dei tre. Ancora da rintracciare uno di loro che è però localizzato all’estero.