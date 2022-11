Precipita in un dirupo, facendo un volo di 15 metri. Protagonista dell’incidente, avvenuto a Sant’Anastasia, una persona della quale non si conoscono le generalità, ma che è stata prontamente soccorsa, nonostante la vegetazione abbia reso tutto più difficile.. A rendere nota la notizia è Nessuno Tocchi Ippocrate: “Precipita in un dirupo…..salvato dalla postazione 118 Pollena INDIA! Intorno a mezzogiorno giunge chiamata di soccorso per uomo precipitato in un dirupo a Santa Anastasia- via zazzara contrada Olivelle…..in una manciata di minuti giunge sul posto l’ambulanza di Pollena. L’uomo è precipitato da circa 15 metri.

Così è allertato l’Elisoccorso di Salerno che prova una manovra di approccio ma purtroppo la fitta vegetazione rende il tutto impossibile. 118 e Vigili del Fuoco provano l’impossibile, il paziente viene caricato sulla barella e parte il lungo percorso a piedi. L’uomo è stato trasportato in ospedale vivo e cosciente! Complimenti all’equipaggio Pollena INDIA della Misericordia di Caivano”.