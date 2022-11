Omicidio-suicidio a San Mango Piemonte, in provincia di Salerno, dove un uomo ha ferito mortalmente la moglie con un coltello da cucina e poi si è tolto la vita. È accaduto all’alba. La donna, Paola Larocca, 55enne salernitana, è stata trasportata all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” dove – come si apprende da fonti investigative – è deceduta poco dopo il suo arrivo. Troppo gravi le ferite riportate, una delle quali ad un fianco. L’uomo, Rodolfo Anastasio, 56 anni, dopo essersi allontanato da casa in auto, ha compiuto il gesto estremo, impiccandosi sul cavalcavia dell’autostrada A2, tra San Mango Piemonte e Pontecagnano Faiano. Il corpo è stato recuperato intorno alle 10 da vigili del fuoco e personale dell’Anas.

Sul posto anche la Polizia Stradale per la gestione della viabilità. Le indagini sono state affidate ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salerno, agli ordini del comandante Antonio Corvino. Sotto choc l’intera comunità di San Mango Piemonte. Nel corso della colluttazione è rimasto ferito ad un dito anche un figlio che aveva provato a disarmare il padre. Dai primi elementi raccolti sembrerebbe che la tragedia sia scaturita da dissidi familiari: la coppia era in crisi e da qualche tempo non viveva più insieme. A lanciare l’allarme è stato uno dei due figli che, dopo aver allertato i carabinieri, ha trasportato la mamma in ospedale a Salerno.

Al “Ruggi” la 55enne è giunta già priva di sensi ed il suo cuore ha smesso di battere poco

dopo l’arrivo in via San Leonardo. L’altro figlio della coppia, nel tentativo di disarmare il padre, è rimasto lievemente ferito ad un dito. Dolore anche a Salerno dove la coppia era molto conosciuta e gestiva una storica attività ristorativa nei pressi di Lungomare Trieste.