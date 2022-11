“Sono oltre 30 miliardi di euro fino a fine 2023 per far fronte a crisi energetica”. Così il premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa, al termine del consiglio dei ministri, sulle misure varate per fronteggiare il caro energia e l’aumento delle bollette di luce e gas. “Riusciamo per il 2022 a liberare circa 9,5 miliardi” da utilizzare. “Il prezzo del gas sta scendendo, anche per effetto della presa in carico dell’Unione europea di questa materia. Questo ha portato la speculazione a scendere, ma non durerà molto”. “Una soluzione europea sul tema delle bollette è giusta e necessaria, ci sono posizioni variegate, noi siamo favorevoli: avendo noi un’emergenza significativa, dovremo valutare come spendere bene anche le risorse esistenti, come il Repower Eu”.

“Da gennaio prevediamo fino a due miliardi di metri cubi di gas a prezzi calmierati, che dovrebbero coprire buona parte delle nostre esigenze” dice. “Abbiamo voluto approvare un’altra misura che riguarda il tema dell’energia, liberare alcune estrazioni di gas italiano, favorendo e ampliando concessioni in essere o nuove concessioni – ha spiegato il premier – chiedendo ai concessionari di mettere a disposizione in cambio, da subito, da gennaio, tra 1 miliardo e 2 miliardi di metri cubi di gas da destinare ad aziende energivore a prezzi calmierati”. La misura, spiega, “riguarda per i primi due anni il 75% del gas potenziale che si potrà estrarre”.

“Faccio – ha aggiunto – appello al Parlamento che approvi il testo al più presto”. “Per il 2023 immaginiamo indebitamento al 4,3% che poi va a a scendere, così liberiamo 22 o 23 miliardi che ugualmente destiniamo in via esclusiva al caro energia”, spiega la premier. Le misure adottate sull’energia non sono “solo sul piano emergenziale, non solo sul caro bollette, ma anche per permettere di essere questa nazione indipendente e autonoma”.