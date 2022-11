Un ponte di Ognissanti da record per il Vesuvio. Complice il bel tempo, folti gruppi i turisti si sono spinti sulla vetta ammirando il panorama del Golfo di Napoli. Per la giornata di martedì 1 novembre ben 2.400 sono stati i biglietti venduti per il sentiero del Gran Cono. “Siamo contentissimi che anche nel ponte di Ognissanti il Parco Nazionale del Vesuvio sia scelto come meta da tantissimi turisti. Registriamo il sold out al sentiero del Gran Cono ma abbiamo numeri in crescita anche sugli altri sentieri e al Museo del Parco a Boscoreale” commenta il commissario straordinario dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Agostino Casillo “Questo ci conferma che la nostra strategia di cambiamento verso un turismo più sostenibile e slow che coinvolga tutto il nostro territorio e non solo il Gran Cono, sta cominciando a dare i suoi frutti”.

Turisti anche al Parco archeologico di Ercolano dove oggi, martedì 1 novembre, a chiusura della biglietteria si registrano 2.045 visitatori. Il mese di ottobre, da dati diffusi dal sito, si è chiuso con un totale di 57.603 visitatori. E come ogni prima domenica del mese, il prossimo 6 novembre torna anche al Parco archeologico di Ercolano e nei musei italiani l’iniziativa ‘Domenica al Museo’ del Ministero della Cultura con ingresso gratuito per l’intera giornata. Al sito di Ercolano si accede a partire dalle 8.30 fino alle 17.30, ultimo ingresso alle 15.30.