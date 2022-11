Il Canone Rai e l’ISEE. Un rapporto che nelle prossime settimane potrebbe diventare sempre più stretto. Finalmente uno dei sogni più grandi degli italiani può prendere forma: NON PAGARE PIU’ IL CANONE RAI! “Il canone Rai è a tutti gli effetti l’imposta più odiata dagli italiani ed i tempi sono ormai maturi per la sua definitiva abolizione“, parole e musica del Codacons, l’associazione per la difesa dei diritti dei consumatori, che ha così voluto rispondere ad una nota del MEF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La nota del MEF infatti annunciava che le voci riguardanti una possibile esclusione del canone Rai dalla bolletta elettrica sono da considerarsi assolutamente infondate. Pertanto dall’incubo del pagamento del canone Rai non si scappa, anche se per alcuni l’ISEE può diventare un grande alleato e rappresentare una via d’uscita. Perché?

ISEE e l’incubo canone Rai

Se alcune campagne del Codacons si possono discutere per le modalità di approccio ad alcune tematiche, il loro messaggio riguardo il canone Rai, inteso come la tassa più odiosa da dover saldare, è largamente condivisa. Se poi addirittura, come voce che circola insistentemente, la tassa più odiata dovesse aumentare, al danno si aggiungerebbe la beffa.

E’ stata la stessa Rai, a quanto pare, a chiedere un aumento poiché i 90 euro attuali non basterebbero più a coprire le spese. Questa richiesta era parzialmente giustificata, dalla stessa Rai, dal fatto che qualora il pagamento del canone si fosse scisso dalla bolletta elettrica, sarebbe aumentata nuovamente l’evasione. Dal momento che il canone della televisione rimarrà in bolletta, forse il pericolo è scongiurato. Forse.

Se qualcuno domandasse: Vi è una maniera di non pagare il canone Rai? La risposta è si!

Per non pagare il canone Rai si può…

Al momento non vi sono che due strade segnate per evitare di pagare la tassa più odiata. La prima strada conduce all’interno del sito della Rai. Qui si dovrà scaricare il modello per la Dichiarazione Sostitutiva da inviare all’Agenzia delle Entrate. A cosa serve questo modello? A dichiarare che non si posseggono televisori in casa e questo vi basterà per non pagare il canone. Il modello dovrà essere presentato entro il 31 gennaio 2023. E l’ISEE?

L’ISEE invece potrà risultare determinante per le persone anziane con un basso reddito, ovvero che non superi gli 8.000 euro annui compreso quello dell’eventuale coniuge. Costoro potranno continuare tranquillamente a godersi la tv, senza versare un solo euro per il canone. Pertanto, al momento, le strade percorribili per evitare l’odioso dazio sono due. Diverse, ma ugualmente estreme.

Al tempo stesso, però, la certificazione ISEE può permettere l’accesso a bonus che possono rappresentare un aiuto in questo momento di grave crisi economica e sociale, quali il Reddito di cittadinanza o l’Assegno unico universale per i nuclei con figli fino a 21 anni.

