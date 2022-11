Due giorni fa il provvedimento in giunta a sua firma, ieri l’annuncio ufficiale. È il maxi concorso del governatore Vincenzo De Luca, lanciato nel corso della sua rituale diretta sui social, per 5mila posti a tempo indeterminato da qui alla fine del 2023. Con modalità simile alla prima tranche della prima selezione che ha portato al lavoro nei comuni campani oltre 3mila persone. Ma stavolta a gestire le procedure concorsuali non sarà il Formez ma, annuncia sempre l’ex sindaco di Salerno, «lo faremo noi direttamente».

Giovedì pomeriggio la giunta regionale approva il provvedimento firmato da De Luca. È il via al concorso che prevede «di avviare le procedure amministrative necessarie per l’acquisizione dei fabbisogni di personale da parte degli Enti locali, anche per il tramite delle relative associazioni, nonché degli altri enti che operano sul territorio regionale, coordinando le attività anche all’esito delle opportune interlocuzioni con le amministrazioni centrali competenti per materia nelle forme consentite».

Da questa ricognizione per verificare le necessità delle varie piante organiche «si rinvia l’individuazione delle modalità amministrative più idonee a formalizzare il coinvolgimento nella procedura selettiva delle pubbliche amministrazioni campane interessate, anche attraverso la consultazione delle Strutture interne competenti».