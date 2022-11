È possibile accedere a questo bonus Inps figli 3000 da euro anche con Isee alto. Ecco quali consigli chiedere al Caf e come ottenerlo. Dicembre potrebbe essere un mese particolarmente prolifico in termini di aiuti economici erogati dallo Stato. Il 2021 non è stato un anno affatto facile per milioni di famiglie per via del pesante rincaro dei prezzi e della derivante inflazione che ha distrutto il potere d’acquisto degli italiani.

Ma finalmente ora è possibile accedere a questo bonus Inps figli da 3000 euro anche se si ha un Isee alto. Non si tratta, infatti, di un sostegno solo per chi ha un reddito particolarmente basso e la platea dei potenziali beneficiari è relativamente ampia. Ecco, dunque, quali sono i consigli da chiedere al Caf e com’è possibile ottenere il magnifico bonus.

Come ottenere il bonus Inps figli da 3000 euro

Pensare ai propri figli, anche in momenti di difficoltà economica e sociale come quello che stiamo vivendo, è sempre fondamentale per i genitori. A maggior ragione se i figli sono colpiti da una disabilità e da una sofferenza che non tutti possono comprendere. Proprio per questo lo Stato prevede alcune agevolazioni e sostegni economici di diversa natura. Ecco, quindi, come ottenere il bonus Inps figli da 3000 euro, anche se si ha un Isee alto.

Stiamo parlando del bonus per le forme di supporto presso l’abitazione prevista dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Questo è ottenibile con una richiesta presentata dal genitore e in caso di possesso di determinati requisiti. Il bambino interessato, infatti, dovrà essere convivente con il genitore che fa richiesta, oltre ad essere necessario un documento che attesti la condizione del bambino e la sua impossibilità nel poter frequentare l’asilo nido.

Tra i vari requisiti richiesti per ottenere il bonus Inps figli da 3000 euro vi sono i seguenti: Cittadinanza italiana o UE; Carta di soggiorno per extracomunitari; permesso di soggiorno; residenza in Italia; genitore richiedente con la stessa residenza del figlio.

In cosa consiste il bonus Inps figli da 3000 euro

Lo Stato prevede la possibilità per i genitori di bambini con grave patologia di ottenere un bonus e forme di supporto presso la propria abitazione. È necessario fare domanda entro il 31 dicembre mediante il sito Inps e nella sezione dedicata, oppure si potrà rivolgersi al Caf e chiedere consiglio. Sarà necessario specificare l’evento per cui si richiede il beneficio.

Nel caso ci siano più figli che hanno i requisiti per avere il bonus Inps figli da 3000 euro si dovrà presentare una domanda per ognuno di loro. Si dovrà poi allegare alla domanda un atto di dichiarazione del pediatra in cui si specifica l’’impossibilità del bambino di frequentare la scuola. L’importo del bonus varia in base all’Isee: sarà infatti di 3000 euro per chi ha un Isee fino a 25.000€; di 2.500€ per Isee da 25.001 a 40.000; di 1500€ per Isee da 40.001 in su.

fonte ilovetrading.it