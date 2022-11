Nuovo bonus da 150 a 300 euro. Prosegue il lavoro del governo presieduto da Giorgia Meloni volto a garantire il maggior supporto possibile alle famiglie contro il caro – vita. Prosegue il lavoro del governo presieduto da Giorgia Meloni. L’obiettivo dichiarato è aiutare le famiglie in difficoltà, cercando di alleviare le problematiche legate alla crisi energetica ed all’inflazione. La quasi totalità delle, poche, risorse a disposizione andranno pertanto a sostegno delle famiglie più povere. Ecco quindi che per perseguire tale intento, ecco un nuovo bonus. Conosciamo meglio l’importo esatto e a chi è rivolto.

Tra qualche giorno entreremo nel mese di dicembre. Entriamo nel periodo più bello ed atteso dell’anno, in tempi normali. Il Natale infatti, quest’anno, spaventa un po’. In tanti temono di non poterlo festeggiare come negli anni passati, pandemia a parte. Ciò che fa più paura è che non ci sia la necessaria serenità, quella che ti fa godere pienamente la festa. Una serenità che la pandemia aveva spazzato via in misura importante e che la guerra tra Russia ed Ucraina sembra aver cancellato definitivamente.

Crisi energetica, ed il conseguente aumento delle bollette di luce e gas, triplicate da un bimestre all’altro e l’inflazione che ha fatto salire alle stelle i costi dei beni di prima necessità come pane e latte, non regalano certo motivi per stare tranquilli in vista del Natale. Ma secondo fonti molto accreditate il famoso bonus da 150€ del governo Draghi può tornare a dicembre o gennaio. Ecco come le famiglie possono arrivare ad avere altre 150€ o forse anche 300€ se tornasse due volte.

Prosegue, pertanto, la politica del sostegno alle fasce di reddito più basse, in maniera da poter assicurare loro quel pizzico di “serenità” in più, quanto mai necessario in questo momento. Vediamo allora quali sono le iniziative del governo a supporto delle famiglie più bisognose.

Doppio bonus

Il bonus di dicembre era stato erogato, a dire il vero, dal governo presieduto da Mario Draghi. L’importo era di 200 euro ed il reddito per poter usufruire di tale bonus non deve superare i 20.000 euro. Ma chi saranno i beneficiari di tale bonus?. I titolari di Partita Iva, i pensionati ed i percettori del reddito di cittadinanza.

Per quanto riguarda invece il nuovo anno, il governo presieduto da Giorgia Meloni sta valutando la possibilità di rimodulare l’Assegno unico. Addirittura voci non confermate parlano di un aumento dell’assegno che potrebbe anche raggiungere il 50%. La strada che in questa prima fase intende percorrere Giorgia Meloni con il suo esecutivo è chiara: Supporto massimo alle famiglie, prime fra tutte quelle in difficoltà.

