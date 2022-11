Sta per arrivare un nuovo bonus che nessuno si aspetta: questo riesce a farti accedere a sconti davvero incredibili. Ormai non si fa che parlare di bonus per via della difficile condizione nella quale stiamo vivendo. Le persone non pensano che a risparmiare, perché si fa sempre fatica ad arrivare a fine mese. Il caro vita ha messo l’intera Italia in ginocchio, anche coloro che non navigavano in cattive acque.

Stiamo andando incontro alla stagione invernale e bisogna risparmiare tantissimo a livello di consumi, perché le utenze mirano ad aumentare. Si cercano quindi delle alternative per pagare meno, come il Pellet invece del condizionatore, oppure la stufa a gas invece di quella elettrica. In realtà quest’ultima potrebbe essere davvero nociva per la salute.

Anche i prodotti sono davvero cari. E fare la spesa è diventata un’esperienza rara. Si cerca di approfittare delle offerte e degli sconti. La maggior parte delle persone sono alla ricerca di bonus e incentivi provenienti dallo Stato e dall’Inps. Ne sono arrivati davvero tanti, ma non tuti bastano per ovviare a questa situazione di disagio.

Un nuovo bonus: ci saranno bei sconti

Stiamo parlando di un nuovo incentivo del Ministero della Cultura e si tratta del bonus Cinema. Una grande agevolazione che si metterà in pratica con sconti sui biglietti. Ovviamente i beneficiari non saranno tutti, ma solo quelli che soddisferanno determinati requisiti.

In questa situazione di rincari non è neanche più facile andare al cinema perché i prezzi dei biglietti sono davvero alti. Le sale dei cinema sono sempre più vuote e quindi bisogna incentivare i cittadini a tornare nelle sale cinematografiche. Per incoraggiare le persone a tornare al cinema, il nuovo ministro della cultura ha promosso il bonus cinema.

Grazie a questo incentivo i biglietti del cinema non supereranno i 4 euro. Questo bonus ha messo in campo una serie di sconti per tutti coloro che sono sprovvisti di identità digitale. Per avere questa agevolazione però bisogna essere in possesso dello SPID.

Bisogna accedere al Sistema di identità digitale. Dopodiché verrà generato un coupon basato sul QR code che avrà però una durata limitata. Questo codice bisognerà presentarlo al botteghino. Lo sconto vale solo sui biglietti che superano il prezzo di 6-7 euro. Su ogni biglietto che ha questo prezzo, ci sarà uno sconto di 3 euro. Ed è per questo che il biglietto costerà 4 euro.