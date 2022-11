Ancora nulla di nuovo per i lavoratori autonomi che non hanno ancora ricevuto né il Bonus da 200 euro né quello da 150 euro. Ai lavoratori dipendenti e ai pensionati entrambe le somme sono già arrivate. La prima nel cedolino di luglio, la seconda in quello di novembre. Ma agli autonomi non solo non è stato ancora pagato nulla, ma non si sa neanche quando le somme saranno erogate. Quando arriva il pagamento del Bonus per i lavoratori autonomi? Si attendono nuove dall’INPS dopo l’ennesimo slittamento.

Nuovo slittamento nei pagamenti

Ricordiamo, che nel frattempo, la procedura per richiedere sia il Bonus da 200 euro che quello da 150 euro è ancora online. Ed è possibile presentare richiesta fino al 30 novembre 2022 dell’indennità una tantum prevista dal D.L. 50 del 2022.

Mentre a dipendenti e pensionati è stata liquidata automaticamente (o dietro presentazione di auto dichiarazione) autonomi e professionisti hanno dovuto attendere settembre per le istruzioni dell’INPS. E per presentare apposita domanda con una procedura molto semplice.

Quando arriva il pagamento del Bonus 200 euro per i lavoratori autonomi?

Per il momento non è facile ipotizzare una data. Inizialmente era stata annunciata come data di inizio dei pagamenti il 17 ottobre, ma poi tutto è slittato. E ancora non sono iniziate le erogazioni. Tra l’altro l’Istituto non fornisce neanche informazioni al riguardo e autonomi e professionisti sono all’oscuro di quando le somme potrebbero essere erogate.

È ipotizzabile che l’INPS attenda la data di scadenza della domanda per iniziare la liquidazione dei Bonus? Potrebbe essere, almeno procederebbe in un’unica soluzione a tutti i pagamenti. Ma basterebbe comunicarlo e almeno chi attende le somme si metterebbe l’animo in pace.

La categoria più colpita

Perché alla fine sicuramente questo periodo di crisi ha colpito molto di più alcuni lavoratori autonomi che dipendenti e pensionati. I pensionati, in parte, hanno potuto beneficiare anche della rivalutazione anticipata della pensione da ottobre. Anche se per quella vera e propria bisognerà attendere gennaio. I lavoratori dipendenti, invece, da diversi mesi beneficiano della decontribuzione del costo del lavoro. E questo porta nelle loro buste paga qualche soldino in più.

Per autonomi e professionisti, invece, questo periodo di crisi ha significato non solo un aumento dei costi e delle materie prime. Ma anche un calo dei committenti e dei clienti, anch’essi in crisi. Ma fino ad ora, almeno nel 2022, non hanno potuto beneficiare di nessun aiuto da parte dello Stato anche se promesso e annunciato. Attendiamo, quindi, fiduciosi nuove notizie da parte dell’INPS al riguardo per capire quando questi tanto attesi Bonus saranno erogati agli aventi diritto.

fonte proiezionidiborsa.it