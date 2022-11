Nuovi beneficiari per il bonus 200 euro. Come comunicato dall’Inps, l’indennità una tantum sarà riconosciuta d’ufficio anche ai percettori di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità di importo pari alla mobilità, che ne abbiano fruito nel mese di giugno 2022. I pagamenti avverranno a dicembre 2022.

Nuovi beneficiari del bonus 200, cos’è la mobilità in deroga

La mobilità in deroga è una misura di aiuto che riguarda i lavoratori che operano in un’area cosiddetta di crisi industriale complessa. È un’indennità speciale che le Regioni e le Province Autonome, nei limiti delle disponibilità assegnate dal governo, possono concedere ai lavoratori disoccupati che risultino privi di altre prestazioni legate alla cessazione del rapporto di lavoro. A chi spetta? A tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti e lavoratori con contratti di somministrazione, che abbiano cessato il rapporto di lavoro. Devono però avere il requisito di 12 mesi di anzianità aziendale alla data di licenziamento presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento, di cui 6 mesi effettivamente lavorati, comprese ferie, festività e infortunio.

Le scadenze

Non c’è molto tempo per chi ancora deve richiedere il bonus 200 euro. L’ultimo giorno per poter fare richiesta è mercoledì 30 novembre. I lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps possono presentare la domanda. Quelli iscritti esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria (le Casse) possono trasmettere la domanda direttamente a questi ultimi.