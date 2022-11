NTT DATA, 250 assunzioni tra Napoli e Salerno: come candidarsi

NTT DATA, multinazionale giapponese leader nel settore dell’IT, ha annunciato, in una nota, l’apertura di 250 nuove posizioni in Campania: 150 a NAPOLI e 100 a Salerno. Forte già di oltre 500 dipendenti negli uffici partenopei, l’azienda, si legge, continua ad investire al Sud, “nei talenti e nella mentalità imprenditoriale locale che dimostra la voglia di cambiare e di voler contribuire alla crescita del nostro Paese, sfruttando le opportunità che la tecnologia e il digitale stanno offrendo”. Su NAPOLI e Salerno NTT DATA cerca professionisti e professioniste da inserire nelle aree Data Intelligence, Application Services, Salesforce e Cloud Architecture.

I profili richiesti sono quelli di Java Developer, .Net Developer, Cloud Engineer, Solution Architect, Functional Analyst, Data Engineer e Data Architect. Esperti/e, neolaureati/e e neodiplomati/e, per i quali sono previsti specifici percorsi formativi. NTT DATA ha aperto posizioni a tutti i livelli e intende impiegare “i nuovi talenti nelle città in cui è avanzata la candidatura”. Un programma di investimenti che si inserisce nel vasto progetto di NTT DATA per il Mezzogiorno, e che si sviluppa parallelamente all’apertura dei nuovi uffici di Bari e all’annuncio di 150 nuove assunzioni in Puglia.