Non si ferma all’alt dei carabinieri e finisce in una scarpata. È accaduto ieri sera in zona Privati, a Castellammare di Stabia. L’uomo alla guida di uno scooter che sarebbe risultato rubato avrebbe perso il controllo per sfuggire al fermo dei militari, ma per l’elevata velocità sarebbe finito fuori strada e quindi in una scarpata. Un’altra versione dice che si sarebbe lanciato per sfuggire all’arresto. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco per cercare di recuperare l’uomo alla guida dello scooter volato giù. L’uomo, che ha riportato diverse fratture e traumi su tutto il corpo, si sarebbe lanciato nel vuoto per sfuggire alla cattura. I carabinieri lo avevano inseguito per alcuni chilometri poiché viaggiava in sella ad uno scooter rubato e lo avevano ormai braccato.

Appena tre giorni fa i militari dell’arma si resero protagonisti di un altro inseguimento ai danni di due truffatori, poi acciuffati in viale Europa.