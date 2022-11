Due milioni per assistenza specialista agli alunni con disabilità. Questo sarebbe l’importo ottenuto dalla Commissione Politiche Sociali di Napoli. Abbiamo ottenuto un importante risultato dichiara il presidente Cilenti.

La Commissione Bilancio, presieduta da Massimo Cilenti, ha incontrato l’assessore Luca Trapanese per discutere della delibera che istituisce un fondo per l’assistenza specialistica per gli alunni disabili. Un risultato importantissimo, ha evidenziato il presidente Cilenti, ottenuto grazie al lavoro svolto dalla Commissione e dall‘Assessorato nei mesi scorsi e che ha permesso finalmente di fornire agli alunni con disabilità il servizio di assistenza specialistica.

Cilenti ha poi chiesto aggiornamenti sulla ricognizione all’interno del patrimonio comunale di immobili da fornire per l’assistenza contro le nuove povertà. Per l’assessore Luca Trapanese, il risultato raggiunto è frutto di un lavoro di squadra che ha permesso a Napoli di essere tra le pochissime città a mettere in bilancio somme così importanti per l’assistenza specialistica.

Sul tema delle nuove povertà, è in atto una interlocuzione con ASL e diocesi per la realizzazione di una convenzione operativa che permetta di coordinare gli interventi. Non sono invece ancora pervenuti all’assessorato i risultati della ricognizione degli immobili del patrimonio comunale da destinare a questo fine.

Nelle prossime settimane, ha annunciato Cilenti, la Commissione inviterà i responsabili del servizio Patrimonio per accellerare su questo tema.