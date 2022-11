«Continuano ad arrivare segnalazioni di offerte di lavoro on line assolutamente indecenti ad opera di agenzia di lavoro e job service che non esitano a pubblicare annunci a dir poco inaccettabili. Nei nuovi screenshot della vergogna non solo il tentativo palese di sfruttare la necessità dei giovani di dover guadagnare qualcosa, specie in un periodo di crisi economica delle famiglie come quello che stiamo vivendo, ma anche la profonda delusione degli stessi». Lo rende noto il consigliere regionale della Campania di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto gli screenshot da un giovane.

Appena l’altro giorno un altro annuncio incredibile sempre diffuso dal consigliere Borrelli, dove un bar cercava addirittura un rider in grado di guidare lo scooter con una sola mano e con l’altra portare il vassoio.