Muore nipote del boss vesuviano: il mercato settimanale non si fa per lutto e “rispetto”

Il mercato rionale del quartiere Savorito, a Castellammare di Stabia, popoloso Comune vesuviano sciolto per mafia, giovedì non si è svolto in concomitanza di un lutto del clan Imparato, per la morte del cognato del boss. Della vicenda sono informati i carabinieri della Compagnia di Castellammare che stanno verificando se è vero, come sostenuto da diversi clienti e residenti, che agli ambulanti era intimato di tornarsene a casa per ‘rispetto’ del lutto della cosca camorristica. L’alternativa è che sia stata una decisione volontaria dei commercianti, ma “in entrambi i casi – scrive il giornale di Castellammare Metropolis – è un episodio grave, perchè certificherebbe ancora il controllo del clan sull’intero quartiere, nonostante inchieste, arresti e condanne degli ultimi anni”.

Dai primi accertamenti, però, sembra che effettivamente qualcuno abbia avvicinato all’alba i primi ambulanti mentre stavano sistemando le bancarelle, chiedendogli di non allestire il mercato perchè c’era un lutto da rispettare. “Invito” subito recepito dai commercianti. Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura antimafia, puntano ad accertare cosa è effettivamente avvenuto, partendo dal dato di fatto che il mercato non si è tenuto, senza alcun avviso ai cittadini del mancato svolgimento.