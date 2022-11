Mattinata tragica in Circumvesuviana dove una persona ha perso la vita. Tutto è accaduto questa mattina. La vittima era un passeggero della linea Eav. Ad un certo punto avrebbe accusato un malore, poi si è accasciato a terra ed è deceduto. Immediato l’intervento dei soccorsi. Il 118, però, al suo arrivo, non ha potuto fare altro che costatrne il decesso. Sul posto anche i carabinieri. Il treno, in quegli istanti terribili, è stato fermato. Il personale del treno ha fatto allontanare i passeggeri in attesa dei soccorsi. Il traffico ferroviario è stato sospeso per diverso tempo.

La vittima sarebbe un uomo di circa 70 anni. Il decesso è avvenuto questa mattina nella stazione della Circumvesuviana di Torre del Greco. L’uomo era in procinto di salire sul treno diretto al Centro Direzionale, intorno alle 8 del mattino, quando si è sentito male e si è accasciato al suolo.