Operazione ad alto impatto per il comando della Polizia Municipale di Napoli. Di seguito riportiamo il comunicato delle forze dell’ordine.

A seguito dell’attivazione dei dispositivi natalizi previsti dalle Ordinanze – vigenti nei giorni festivi e prefestivi fino all’8 gennaio 2023, per la miglior gestione dei percorsi cittadini e della sosta dei bus turistici – la Municipale ha effettuato 27 controlli e sanzionato 12 conducenti di veicoli per la circolazione irregolare rispetto agli itinerari previsti e degli accessi in ZTL, ovvero per il parcheggio al di fuori delle aree specificamente predisposte.

Nelle attività di controllo alla Movida gli agenti dell’Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori hanno sorpreso in via Mezzocannone due minori di 16 anni che consumavano alcolici: sanzionato l’esercente che aveva venduto loro le bevande vietate, mentre i giovani venivano riaffidati ai genitori.

Verifiche con sanzioni anche per 2 noti locali del Vomero, che non avevano interrotto la vendita e la somministrazione di alcolici oltre le ore 3. Come ogni fine settimana, assicurando il presidio dell’area fino alle ore 24, la Municipale ha impiegato 3 pattuglie automontate con 9 operatori per il pattugliamento costante di piazza Garibaldi e delle strade limitrofe, ai fini della prevenzione dei reati di microcriminalità e dell’abusivo svolgimento dei mercatini di indumenti e materiali usati.