Meteo, le previsioni a breve e lungo termine fino ai primi giorni di dicembre che poi ci avvicinerà all’arrivo dell’inverno. Come riporta 3BMeteo, dopo un lungo percorso attraverso l’Italia, il minimo giunto dall’Europa sud orientale ha ormai raggiunto l’Austria ma nelle prossime 24-48 ore avrà ancora un ruolo fondamentale nelle vicende atmosferiche su scala sinottica. Sarà infatti motivo di collisione tra la saccatura fredda di matrice russa e la saccatura atlantica associata a un profondo vortice di bassa pressione nei pressi del Regno Unito. Un vero e proprio anello depressionario che si attorciglierà attorno a un’area di alta pressione centrata sulla Scandinavia.

Questo per l’Italia significa l’ingresso più franco in un periodo di stampo autunnale caratterizzato dall’avvicendamento di una serie di perturbazioni. La prima sta già interessando le regioni centro settentrionali, in particolare il settore occidentale. Ha portato piogge moderate sulla Liguria e a tratti sulle regioni centrali tirreniche ma non è ancora entrato nel vivo e non sarà questo a portare i fenomeni più abbondanti anche al Nord. Insomma, giù le temperature a breve, ma anche a lungo termine con un Natale che si prevede gelido e nevoso.