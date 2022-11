Il fatto si è verificato ieri, in tarda serata. I carabinieri della stazione di Varcaturo sono intervenuti lungo l’Asse Mediano, direzione Lago Patria, dove un’auto era stata colpita da un oggetto metallico. La testa metallica di un martello avrebbe colpito e frantumato il parabrezza di una Fiat 600, colpendo in pieno volto la conducente, una 33enne di Giugliano. La donna, in auto con altre persone, è stata immediatamente soccorsa e portata in ospedale a Pozzuoli. È stata ricoverata in prognosi riservata per fratture multiple maxillofacciali. Indagini in corso dei carabinieri per chiarire la dinamica.

Innanzitutto bisognerà capire se la donna fosse realmente l’obiettivo del martello, ma probabilmente non è così come pensano le forze dell’ordine. Un lancio quindi casuale che ha avuto una vittima appunto dettata dal caso.