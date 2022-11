La rotta resta quella tracciata nei giorni scorsi da Giorgia Meloni: priorità ai redditi bassi e lotta al caro bollette. I tempi però sono strettissimi e così il governo, quando manca poco al consiglio dei ministri che vedrà finire sul tavolo la manovra, lavorerà fino all’ultimo per ultimare la scelta dei provvedimenti che andranno a comporre la legge di bilancio. Insomma, più soldi per chi è in difficoltà che arriveranno direttamente in busta paga o nell’assegno pensionistico.

Dovrebbe tenersi in serata, alle 20.30, il Consiglio dei ministri chiamato a varare la prima manovra del governo guidato da Giorgia Meloni. Il Cdm non è ancora formalmente convocato ma i ministri sono stati preallertati per la riunione serale che potrebbe essere preceduta da incontri politici per valutare le questioni ancora aperte. Non ci dovrebbe essere, invece, la riunione dei tecnici del pre-consiglio.