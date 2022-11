Un fast food chiuso dalla polizia dopo che lunedì un cliente di 40 anni ha ingoiato un piccolo chiodo finito nella farcitura di un hamburger. Per poterlo rimuovere è stato necessario sottoporre l’uomo, un operaio, a un intervento chirurgico d’urgenza. Nel panino c’era anche un altro chiodino che è costato all’uomo la rottura di un molare. Gli agenti stanno ricostruendo quanto accaduto: hanno sequestrato ogni alimento presente nelle cucine e nelle celle frigorifero e chiuso in via del tutto preventiva il locale che si trova a Cassino.

Mentre masticava il suo panino, l’operaio si è accorto che qualcosa di metallico gli aveva spezzato un molare. Ha quindi sputato il tutto e dalla bocca è uscito un piccolo chiodo. Qualche istante dopo ha iniziato ad accusare forti dolori all’addome e per questo motivo lo hanno trasportato d’urgenza a Santa scolastica di Cassino (Frosinone) dove attualmente ricoverato in prognosi riservata. Arrivato in ospedale, i medici lo hanno sottoposto ad una Tac che ha evidenziato come il chiodo fosse finito nell’intestino e, per poterlo rimuovere, è stato necessario sottoporre l’operaio a una laparoscopia d’urgenza. Sul caso è al lavoro la polizia che ha