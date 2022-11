In conseguenza dell’avviso di Allerta arancione diramato per l’intera giornata di domani sabato 26 novembre che sarà caratterizzata da venti molto forti, piogge e locali temporali, anche di forte intensità, nella giornata di domani resteranno chiuse le scuole e i parchi cittadini. Rimarranno chiusi anche il Castel dell’Ovo ed il Maschio Angioino. Constatato che l’intensità dei venti crescerà nel pomeriggio i cimiteri cittadini saranno aperti. In considerazione delle condizioni meteo caratterizzate da forti venti ed intense precipitazioni si raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di prestare particolare attenzione alle norme di comportamento.

Le scuole resteranno chiuse anche a Nocera Inferiore e a Cava de’ Tirreni. Intanto, anche nel napoletano, diversi sindaci stanno predisponendo ordinanze analoghe: domani gli istituti scolastici resteranno chiusi a Torre del Greco e a Torre Annunziata. Stop alle lezioni anche sulle isole di Ischia e Procida.