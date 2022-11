Maltempo, il Cilento travolto dall’inondazione

Il maltempo si abbatte inesorabile in provincia di Salerno, dove le strade sono diventati fiummi in piena e l’acqua continua a cadere senza sosta. I danni maggiori stanno interessando il Cilento e, in particolare, i comuni di Agropoli e Castellabate: una bomba d’acqua si è abbattuta sulla parte meridionale della provincia intorno alle 10.15. Il comando vigili del fuoco Salerno ha effettuato già 30 interventi e 50 chiamate sono ancora in attesa, una trentina delle quali riguardano Agropoli, la zona maggiormente colpita. Nel comune cilentano si è verificato anche un blackout elettrico legato agli allagamenti: in alcuni punti c’è un metro d’acqua sulla sede stradale. Sui social sono tantissimi i video testimonianza che mostrano le situazioni nelle cittadine del cilento.

Il comando vigili del fuoco di Salerno ha raddoppiato i turni di servizio per fornire supporto alla popolazione. Forti disagi si sono registrati anche a Castellabate, cittadina che è stata letteralmente invasa dall’acqua. Gli amministratori del comune hanno invitato tutta la cittadinanza «a rimanere nelle proprie abitazioni ed evitare qualsiasi spostamento non necessario ed urgente».