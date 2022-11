Comuni lasciati soli di fronte alle emergenze. E’ il grido d’allarme lanciato dal sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale Anci, Ciro Buonajuto, all’indomani delle forti piogge che ieri hanno provocato il cedimento di un terrapieno all’interno del perimetro del campo sportivo ‘Raffaele Solaro su un tratto di via Doglie e disagi in diversi punti della città. “I comuni sono lasciati sempre soli a fronteggiare emergenze del genere. Alle amministrazioni comunali mancano le risorse per garantire sicurezza e ora mancheranno i finanziamenti per sistemare i disastri provocati dal maltempo” scrive Buonajuto sulla pagina facebook.

“Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Il mio ringraziamento ai dirigenti, dipendenti comunali, protezione civile e forze dell’ordine che, durante la giornata di ieri e durante tutta la notte hanno lavorato per garantire la sicurezza”. Chiuso alle auto e ai pedoni il tratto di via Doglie interessato ieri dal cedimento del terrapieno. Questa mattina la sede stradale è ripulita da detriti e fango per consentire l’uscita dei veicoli dai garage residenziali.