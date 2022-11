Allerta meteo arancione in vigore su tutta la Campania per l’intera giornata di oggi. Il ciclone Poppea si è abbattuto sulla regione nelle prime ore della mattinata e la forte pioggia ha causato danni e disagi. Diverse le segnalazioni di alberi caduti in strada a causa del vento, in via Vallesana a Marano (Napoli), in via Mazzini a Pagani (Salerno), a Nocera Superiore (Salerno), in contrada San Benedetto a Caserta e a Santa Maria a Vico (Caserta), mentre Anm, azienda del trasporto pubblico del Comune di Napoli, comunica che il servizio tram 2Br è sospeso per allagamento dei binari, mentre “causa impedimento sulla sede tranviaria” sono sospese anche le linee tram 1 e 4.

Eav, holding dei trasporti della Regione Campania, informa invece che “causa caduta albero” il treno delle 7.50 da Napoli per Piedimonte Matese (Caserta) è sostituito per l’intero percorso con un autobus della ditta D’Agostino. Non risultano persone coinvolte o ferite dalla caduta degli alberi. Sospesi quasi tutti i collegamenti marittimi per le isole Ischia, Procida e Capri dai porti di Napoli, Pozzuoli e Sorrento. In molti comuni della regione i sindaci hanno emanato ordinanze per la chiusura di scuole, parchi e cimiteri cittadini: è il caso di Napoli, Salerno, Benevento (dove i giorni di chiusura delle scuole sono due), oltre a molti comuni dell’area vesuviana e della provincia salernitana.